Военные сирийской армии отбили атаку боевиков в Идлибе

Сирийская армия отбила нападение сотни боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам», которые пытались попасть на территорию возле населенного пункта Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Центра по примирению враждующих сторон, генерал-майора Юрия Боренкова.

Он подтвердил, что боевики пытались атаковать сирийских военных севернее населенного пункта Сукайят, где и находились позиции сил республики.

Боренков уточнил, что они намеревались сделать это при помощи заминированного бронеавтомобиля, за рулем которого был смертник.

Как отметил генерал, правительственные войска смогли уничтожить данное транспортное средство.

Он также добавил, что в ходе обстрела погибли шесть сирийских военных. Кроме того, в результате нападения 13 военных САР были ранены.

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