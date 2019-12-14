В Афганистане военнослужащие застрелили 25 сослуживцев и убежали к террористам

В афганской провинции Газни в ночь на 14 декабря семь военнослужащих расстреляли 25 своих сослуживцев, после чего забрали с собой оружие и боеприпасы и сбежали к талибам. Об этом сообщает телеканал 1TV.

Как отмечается, инцидент произошел на посту «Лион Бозор» в уезде Карабаг.

По данным министерства национальной обороны Афганистана, сторонники боевиков расстреляли девятерых человек.

«Вчера вечером девять солдат национальной армии Афганистана (АНА) приняли мученическую смерть от талибов в уезде Карабаг провинции Газни», — говорится в сообщении.

Ответственность за произошедшее взял на себя «Талибан» (организация запрещена в России). Боевики заявляют, что убили 32 военнослужащих, ликвидировали правительственный танк и один автомобиль.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.