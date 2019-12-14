13 декабря КНДР провела очередное крупное испытание на космодроме Сохэ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на академию оборонных наук КНДР.

Как говорится в заявлении академии, результаты испытаний будут направлены на повышение уровня надежного потенциала стратегического ядерного сдерживания Северной Кореи.

В ЦТАК также отметили, что проведенное испытание имело «крайне важный» характер.

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