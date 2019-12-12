Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

Десять военнослужащих получили медицинскую помощь после пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Северного флота.

Отмечается, что угроза их здоровью отсутствует.

Как стало известно, военные, имеющие малейшие признаки отравления продуктами задымления, а также те, кто обратился за медицинской помощью, госпитализированы.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших из-за пожара на корабле «Адмирал Кузнецов».

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