Лавров: Россия готова продлить СНВ-3 хоть сегодня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова пролонгировать соглашение СНВ-3 «хоть сегодня». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ранее российская сторона подтвердила такую готовность, «чтобы снять напряженность в мировом сообществе».

«Мы, как я сказал, готовы на это хоть сегодня, слово за нашими американскими коллегами», — отметил Лавров.

До этого о готовности продлить данный документ сообщал президент России Владимир Путин.

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