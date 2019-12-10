В США обрадовались прекращению опасных действий со стороны России и НАТО
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Главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс заявил, что Россия и страны-НАТО перестали показывать опасные действия на море и в воздухе. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, до этого такие «непрофессиональные действия» происходили часто. Однако американская сторона не фиксировала их уже более трех месяцев.
Уолтерс считает, что улучшение ситуации связано с его общением с главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.
«У нас был ноль инцидентов, вызванных непрофессионализмом», — констатировал Уолтерс.
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