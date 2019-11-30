Израиль нанес удар по Газе в ответ на обстрел

Истребители Израиля нанесли удары по военным целям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.

Отмечается, что 29 ноября в сторону израильского государства была выпущена ракета из сектора Газа.

«В ответ истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС в северной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

Известно, что удар был нанесен по цеху по производству вооружений.

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