Израиль нанес удар по Газе в ответ на обстрел
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Истребители Израиля нанесли удары по военным целям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.
Отмечается, что 29 ноября в сторону израильского государства была выпущена ракета из сектора Газа.
«В ответ истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС в северной части сектора Газа», — говорится в сообщении.
Известно, что удар был нанесен по цеху по производству вооружений.
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