Путин назвал угрозой распространение по миру РСМД после выхода США из договора

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире растет напряженность из-за базирования ракет малой и средней дальности в разных частях света после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом глава государства считает, что Вашингтон отказался от ДРСМД по надуманным предлогом.

«Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире», — сказал Путин.

Российский лидер призвал адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможные изменения в мире и в дальнейшем развивать свой военный потенциал.

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