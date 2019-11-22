Путин назвал угрозой распространение по миру РСМД после выхода США из договора
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире растет напряженность из-за базирования ракет малой и средней дальности в разных частях света после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом глава государства считает, что Вашингтон отказался от ДРСМД по надуманным предлогом.
«Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире», — сказал Путин.
Российский лидер призвал адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможные изменения в мире и в дальнейшем развивать свой военный потенциал.
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