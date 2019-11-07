ФСБ: в СНГ пресечена деятельность 13 террористических ячеек в 2019 году
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Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что спецслужбы России, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана пресекли в 2019 году деятельность 13 ячеек международных террористических организаций и задержали 138 боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости».
Об этом Бортников заявил на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Кроме того, по его словам, совместно с КГБ Белоруссии был пресечен канал незаконной поставки оружия, изъято более 40 единиц огнестрельного оружия и 9 тысяч боеприпасов.
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