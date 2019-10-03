Путин сообщил об угрозе проникновения в Россию сотен головорезов из Сирии

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Президент России Владимир Путин рассказал о том, что российские ВС предотвратили угрозу проникновения на российскую территорию сотен головорезов из Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия нанесла поражение международного террористическому интернационалу, который, по его словам, был близок к победе.

Как отметил Путин, действия российской стороны позволили предотвратить возвращение, инфильтрацию в Россию и в другие государства «сотен, а может в дальнейшем и тысяч вооруженных головорезов».

Ранее Путин объяснил, как России удалось избежать гражданской войны.