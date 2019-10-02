Армию России вооружат беспилотником «Орлан-30»

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Российскую армию в 2020 году вооружат новым беспилотником-авианаводчиком «Орлан-30». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.

Сообщается, что «Орлан-30» относится к последней модификации семейства беспилотников «Орлан».

Как стало известно, новый летательный аппарат уже протестировали в Сирии и на международных учениях «Центр-2019».

Отмечается, что «Орлан-30» оснащен усовершенствованной оптико-электронной системой. Кроме того, летательные аппарат оборудован специальным комплексом наведения. Беспилотник может преодолеть дистанцию до 300 км при крейсерской скорости в 150 км/ч. «Орлан-30» предназначен для разведки целей, а также передачи их координат артиллерии.