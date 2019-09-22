«Позерство»: Зариф о решении США отправить войска на Ближний Восток

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Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что считает «позерством» решение Соединенных Штатов отправить на Ближний Восток дополнительных военных. Об этом он сказал CBS.

Он отметил, что это решение американской стороны — «позерство». Он подчеркнул «все движется в неверном направлении».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток.

Причиной таких действий стала предполагаемая атака Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco.