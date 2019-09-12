Минобороны России назвало отличие России от США

Российское Министерство обороны заявило, что страна отличается и Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению ведомства, Россия не испытывала и не имеет на вооружении ракеты средней и меньшей дальности.

«В отличие от США», — добавило Минобороны.

Ранее в российском МИД предупредили о риске ядерной войны.

С таким опасением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, американские коллеги избегают обсуждения существенных вопросов, препятствуют диалогам, а также целенаправленно разрушают договоры о безопасности и стабильности.