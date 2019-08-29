Эрдоган допустил покупку российских истребителей вместо американских F-35

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Турецкий президент Тайип Эрдоган допустил, что вместо американских F-35 страна закупит российские истребители Су-35 и Су-57. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы государства, Анкара не беспокоится из-за того, что будет, если не получится купить F-35. Он заметил, что, когда будет известно о решении Вашингтона по поводу F-35, турецкая сторона предпримет собственные шаги.

«Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, чем нужно, большой», — заявил Эрдоган.

На вопрос о возможности покупки российских истребителей вместо американских глава государства сказал: «Почему бы и нет?».

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган заинтересовался новейшим российским истребителем МиГ-35 в ходе своего визита в авиационно-космический салон МАКС в Москве.