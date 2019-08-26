The National Interest оценил планы России экспортировать Су-57

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Обозреватель The National Interest Марк Эпископос оценил российский истребитель пятого поколения Су-57, который поступит на вооружение российских ВВС в конце 2019 года.

Как отмечается, экспортная версия истребителя Су-57Е будет представлена на авиасалоне МАКС-2019. Данных о специфических характеристиках модели не будет до его официальной демонстрации в конце августа, но для него характерны многофункциональность, автоматизированная система управления, высокая интеллектуализация процессов боевого применения, сверхманевренность и т.д. Уточняется, что эта версия разрабатывалась в рамках совместной программы России и Индии FGFA, однако в 2018 году индийская сторона вышла из проекта, поскольку сочла разработки не соответствующими стандартам пятого поколения.

Сообщения об окончании проекта оказались преувеличенными, а российская сторона планирует создать 76 таких истребителей. Несмотря на то, что ясности насчет характеристик модели нет, в России нацелены на их эксперт в такие страны, как Индия, КНР и Турция. Потенциальными покупателями также являются Египет и Алжир. Заинтересованность продемонстрировали и вьетнамские ВВС, хотя стоимость в примерно $100 млн за единицу делает проникновение истребителей на рынки среднего уровня затруднительным.