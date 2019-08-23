Росгвардия попросила право на использование зданий во время боевых задач

Росгвардия предложила обязать региональные и муниципальные власти предоставлять ей здания, помещения, сооружения и земельные участки для подготовки и выполнения служебно-боевых задач. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Как отмечается, такое право Росгвардия сможет получить в случае запросов территориальных органов и управлений соединений национальной гвардии. В запросе обязательно должны быть указаны цель и время эксплуатации здания, его требуемые характеристики, количество личного состава и техники, а также договоренности по возмещению расходов.

Власти будут рассматривать запрос в течение десяти дней, после чего смогут принять решение о предоставлении объекта, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности.

При этом федеральный орган не сможет получить в использование объекты, которые находятся в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Ранее сообщалось, что генералы Росгвардии подали в отставку.