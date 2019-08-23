Зачем США обвиняют Россию в нарушении ДРСМД, объяснил Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что обвинения США России в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нужны для того, чтобы отвлечь внимание от военных разработок Соединенных Штатов. Об этом он написал в твиттере.

До этого США и их союзники в лице Британии и Германии обвинили Россию в том, что ДРСМД прекратил свое действие. По их мнению, Россия на протяжении многих лет нарушала данный договор, тайно разрабатывая и размещая ракеты, запрещенные соглашением.

По словам сенатора, все эти обвинения нужны для отвода глаз.

Он пояснил, что сначала США создали в нарушение договора ракету средней дальности, а после этого начали искать предлог для выхода из ДРСМД.

Кроме того, добавил сенатор, затем Соединенные Штаты заявили о намерении разместить новые ракеты в Азии.

«Значит, эти ракеты у них есть. А обвинения в адрес России — для отвода глаз», — заключил Пушков.

Ранее в Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД.