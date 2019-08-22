Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США

Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что в настоящее время китайская сторона не заинтересована в трехсторонних переговорах и в заключении ядерного соглашения с Россией и США.

«Мы не будем принимать участия в так называемых трехсторонних переговорах», — подчеркнул Цзюнь.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о намерении договорится с Россией и Китаем по ядерному соглашению.