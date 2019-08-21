Экс-президент Украины напомнил о роли США в лишении страны ядерного оружия

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что страна отказалась от ядерного оружия из-за угроз со стороны США. Об этом он сказал в эфире «24 канала».

По его словам, он не жалеет о принятом решении.

«Нас поставили прямо перед выбором — или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление», — заявил Кравчук.

Он заметил, что тогда имели значение экономические проблемы внутри страны, в том числе нехватка денег на содержание армии.

Ранее Кравчук заявил, что необходимо провести круглый стол, на котором будут обсуждаться вопросы по минскому соглашению.