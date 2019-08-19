Украинский военный погиб в Донбассе из-за неправильного обращения с оружием

Из-за неправильного обращения с оружием погиб один украинский военный на подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу штаба силовой операции Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Как отмечается, военный нарушил меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, что и привело к несчастному случаю.

Уточняется, что в результате инцидента еще трое военнослужащих получили ранения легкой и средней тяжести.

Согласно пресс-службе, всем раненым была оказана необходимая медицинская помощь, на настоящий момент их жизни ничто не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия, пытаясь выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее СК сообщил о гибели человека при взрыве на военном складе в Ачинске.