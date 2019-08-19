СМИ: военные Сирии окружили контролируемый боевиками город Хан-Шейхун

Отряды военнослужащих Сирии вошли в город Хан-Шейхун, который находится под контролем боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его данным, в настоящее время сирийские военные уже отвоевали контроль КПП на северо-западной окраине сирийского города.

Также отмечается, что в настоящее время военные окружили город с боевиками с севера и запада.

Ранее СМИ Сирии сообщили о ракетном ударе по западной территории страны.

Также до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новой операции на севере Сирии.