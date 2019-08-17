Министр обороны Сербии подтвердил нежелание страны вступать в НАТО

Сербский министр обороны Александр Вулин заявил, что Сербия не стремиться стать членом НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

По его словам, сербское государство является нейтральным, и таковым останется.

«Пока страной руководит президент Вучич, она не будет членом НАТО, она сама будет выбирать друзей и принимать решения, как ей поступать», — подчеркнул Вулин.

Помимо этого, министр обороны пригласил Шойгу посетить Сербию, чтобы посмотреть боеспособность сербской армии.

Ранее в Сербии признали необходимость сотрудничества с НАТО.