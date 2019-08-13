Уровень радиации в Северодвинске при ЧП 8 августа был превышен в 4-16 раз

Во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске, которое произошло 8 августа, уровень радиации был превышен в 4-16 раз. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что превышение мощности дозы гамма-излучения произошло в шести из восьми пунктов Северодвинска.

Данная цифра выше фоновых значений МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма излучения) для данной местности.

Ранее была названа причина гибели 5 человек на военном полигоне под Архангельском.