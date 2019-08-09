Военные из России добились успеха на армейских играх в Приднестровье

Команда Оперативной группы российских войск успешно выступили на армейских играх «Воин содружества – 2019», которые проводились в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минобороны Приднестровья.

Как отмечается, российская команда стала победителем игр и лучшей в большинстве номинаций.

Также она добилась наивысшего результата в итоговом биатлоне среди боевой техники.

Стало известно, что в состязании участвовали снайперы, разведчики, специалисты связи и тыла, санитары, ремонтники.

Ранее сообщалось, что российские разведчики побили рекорд по выходу на связь в ходе Армейских международных игр – 2019.