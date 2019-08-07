На складе военной части под Ачинском начался ремонт

На территории склада военной части под Ачинском в Красноярском крае, где произошел пожар, начались ремонтные работы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявили в Минобороны, в район переброшены работники для ремонта склада ЦВО — электрики, сварщики, столяры. Также в населенный пункт завезены строительные материалы, стекла, цемент, техника. Завезены тректорыи другая коммунальная техника.

Возгорание хранилища пороховых зарядов произошло 5 июля. Вслед за пожаром на складе произошла серия взрывов боеприпасов.