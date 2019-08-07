СМИ назвали сумму ущерба от подрыва боеприпасов в Ачинске
Источник в межведомственном центре по ликвидации заявил, что расчистка складов после взрыва на складе боеприпасов в Ачинске произойдет в течение трех ней. Об этом пишут «Известия».
Согласно имеющейся информации, в результате пожара было уничтожено примерно 40 тыс. 125-мм и 152-мм снарядов для самоходных артиллерийских орудий и танков. По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, один танковый снаряд обходится в 10 тыс. руб.
«В результате общую стоимость боеприпасов, которые нужны, чтобы восполнить партию, погибшую при взрыве арсенала, можно оценивать в районе одного миллиарда рублей», — заявил Хлопотов.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.