СМИ назвали сумму ущерба от подрыва боеприпасов в Ачинске

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Источник в межведомственном центре по ликвидации заявил, что расчистка складов после взрыва на складе боеприпасов в Ачинске произойдет в течение трех ней. Об этом пишут «Известия».

Согласно имеющейся информации, в результате пожара было уничтожено примерно 40 тыс. 125-мм и 152-мм снарядов для самоходных артиллерийских орудий и танков. По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, один танковый снаряд обходится в 10 тыс. руб.

«В результате общую стоимость боеприпасов, которые нужны, чтобы восполнить партию, погибшую при взрыве арсенала, можно оценивать в районе одного миллиарда рублей», — заявил Хлопотов.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.