Эрдоган заявил о новой операции на севере Сирии

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Президент Турции Реджеп Эрдоган на форуме G20, 30 ноября 2018 года Президент Турции Реджеп Эрдоган на форуме G20, 30 ноября 2018 года
Президент Турции Реджеп Эрдоган на форуме G20, 30 ноября 2018 года
Luisa Gonzalez/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция в ближайшее время начнет новую операцию по обеспечению безопасности турецкий границ на севере Сирии. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

По словам Эрдогана, Турция не почувствует себя в безопасности, пока не нейтрализует угрозу у южных границ. По словам турецкого лидера, Анкара планирует перейти к реализации нового плана в рамках военных операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Кроме того, он заметил, что если Турция не будет действовать сейчас, то позже ей придется заплатить высокую цену.

«Безопасности Турции — это безопасность и НАТО, и всего региона», — констатировал политик.

Ранее сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии.