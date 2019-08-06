Эрдоган заявил о новой операции на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция в ближайшее время начнет новую операцию по обеспечению безопасности турецкий границ на севере Сирии. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

По словам Эрдогана, Турция не почувствует себя в безопасности, пока не нейтрализует угрозу у южных границ. По словам турецкого лидера, Анкара планирует перейти к реализации нового плана в рамках военных операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Кроме того, он заметил, что если Турция не будет действовать сейчас, то позже ей придется заплатить высокую цену.

«Безопасности Турции — это безопасность и НАТО, и всего региона», — констатировал политик.

Ранее сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии.