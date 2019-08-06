Военные Южной Кореи подозревают КНДР в запуске запрещенных ракет

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Представители объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи обвинили КНДР в проведении испытаний баллистических ракет малого радиуса действия, запуск которых запретил Совбез ООН. Об этом сообщает «Ренхап».

Отмечается, что южнокорейская сторона проводит детальный анализ инцидентов.

«Национальное агентство разведки Республики Корея полагает, что были произведены пуски баллистических ракет малой дальности», — говорится в заявлении.

Как уточняется, их летные характеристики похожи на пуски, произведенные 25 июля.

Ранее Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в нарушении договоренностей.