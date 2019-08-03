Минобороны сообщило о первом полете российского «Охотника»

Российский военный беспилотник «Охотник» совершил свой первый полет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Как отмечается, его продолжительность составила более 20 минут.

Согласно ведомству, оператор, управляя беспилотником, несколько раз облетел аэродром на высоте 600 метров и успешно совершил посадку.

Уточняется, что беспилотник сконструирован таким образом, что он практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения.

Кроме того, самолет обладает целевой аппаратурой для разных видов разведки.

Ранее были названы сроки первого полета российского «Охотника».