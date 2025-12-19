На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фицо заявил, что Россию невозможно победить военными методами

Фицо: РФ побеждает на СВО, ее невозможно победить военными методами
Darko Vojinovic/AP

Россия побеждает в специальной военной операции (СВО), у Киева нет возможности переломить ход боев в свою пользу и победить. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире словацкого телерадиовещательного госучреждения STVR.

«Кто наблюдает за ситуацией на Украине, знает, что молодые люди отказываются вступать (в ВСУ — прим. ред.) в  специальные подразделения, которые отлавливают молодых людей в ресторанах и вербуют их в армию», — отметил он, комментируя злоупотребления сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) при наборе новобранцев.

По словам Фицо, подобная практика не является решением для Украины на поле боя, а в продолжение конфликта очень заинтересован Запад.

9 декабря оперативное командование Вооруженных сил Украины «Запад» сообщило, что в Львовской области мужчина ранил сотрудника ТЦК с помощью топора-молотка. Житель напал на представителя территориального центра комплектования во время проверки документов. Военного комиссара доставили в больницу, а агрессора задержали.

Ранее на Украине сотрудники военного комиссариата избили полицейского.

