Впавший в кому в Египте россиянин остался без паспорта и с долгом перед больницей

В Египте туристу из РФ не вернули паспорт после посещения больницы

Россиянин попал в больницу и не смог получить свой паспорт после лечения. Об этом сообщает «Крыша ТурДома».

Инцидент произошел в Шарм-эль-Шейхе. По данным Telegram-канала, 48-летний мужчина отправился на курорт, во время отдыха его самочувствие ухудшилось.

В результате его госпитализировали и поместили на ИВЛ. Специалисты приняли решение ввести пациента в медикаментозную кому на два дня из-за отека легких.

«Сейчас его уже выписали, он вернулся в отель и лечится, следуя дальнейшим указаниям», – сообщается в публикации.

Как выяснилось после пробуждения, свои услуги врачи оценили в $9 тысяч (чуть более 720 тысяч рублей). Так как турист еще не отдал эту сумму, паспорт у него забрали в качестве залога.

До этого на Бали россиянин десять дней провел с гноем в легком, пока медики не сделали рентген. Местные специалисты не смогли вылечить мужчину, его эвакуировали в Россию. Лечение в клинике на Бали обошлось ему в 2,9 млн рублей.

Ранее египетские полицейские организовали россиянам тур за отказ писать заявление.