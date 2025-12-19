На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России сертифицировали «китайский уазик» BAW 212

Внедорожник BAW 212 получил российское ОТТС
BAW

Российский дистрибьютор марки BAW закончил сертификацию рамного внедорожника BAW 212 второго поколения, по итогам которой было получено Одобрение типа транспортного средства. Прежде автомобили поставлялись по системе параллельного импорта без оформления ОТТС.

В единственной сертифицированной версии модель оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с., с которым работают классический 8-диапазонный «автомат» и система полного привода типа парт-тайм (с жёстким подключением передней оси).

Обязательные тесты прошла версия Adventurer RUS за 4 339 000 рублей: ею отличают русификация медиасистемы, набор обогревов и другие доработки под локальный рынок. Изменится ли стоимость автомобиля после оформления документов, неизвестно.

В разработке первой модели армейского внедорожника BAW 212 участвовали советские инженеры, он был конструктивно близок ГАЗ-69 и УАЗ-469. Второе поколение - на новой агрегатной базе, но в стилистике классического автомобиля. Его BAW выпустил в 2024 году.

Между тем, Ульяновский автозавод не планирует в ближайшее время выпускать гибридные автомобили, а сосредоточится на производстве машин с традиционными типами двигателей.

