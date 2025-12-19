В России сертифицировали «китайский уазик» BAW 212

Российский дистрибьютор марки BAW закончил сертификацию рамного внедорожника BAW 212 второго поколения, по итогам которой было получено Одобрение типа транспортного средства. Прежде автомобили поставлялись по системе параллельного импорта без оформления ОТТС.

В единственной сертифицированной версии модель оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с., с которым работают классический 8-диапазонный «автомат» и система полного привода типа парт-тайм (с жёстким подключением передней оси).

Обязательные тесты прошла версия Adventurer RUS за 4 339 000 рублей: ею отличают русификация медиасистемы, набор обогревов и другие доработки под локальный рынок. Изменится ли стоимость автомобиля после оформления документов, неизвестно.

В разработке первой модели армейского внедорожника BAW 212 участвовали советские инженеры, он был конструктивно близок ГАЗ-69 и УАЗ-469. Второе поколение - на новой агрегатной базе, но в стилистике классического автомобиля. Его BAW выпустил в 2024 году.

