Пекин оправдал появление военных самолетов РФ и Китая над Японским морем
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Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что российские и китайские военные самолеты не нарушали воздушного пространства других стран над Японским морем. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что полет был включен годовой план по совместной работе и не направлен против третьих стран.
«Во время патрулирования самолеты России и Китая строго соблюдали соответствующие нормы международного права и не нарушали воздушного пространства других стран», — сказал Цянь.
Военные провели совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее в Китае сочли уровень развития военных отношений с Россией высоким.