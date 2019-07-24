Пекин оправдал появление военных самолетов РФ и Китая над Японским морем

Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что российские и китайские военные самолеты не нарушали воздушного пространства других стран над Японским морем. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что полет был включен годовой план по совместной работе и не направлен против третьих стран.

«Во время патрулирования самолеты России и Китая строго соблюдали соответствующие нормы международного права и не нарушали воздушного пространства других стран», — сказал Цянь.

Военные провели совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в Китае сочли уровень развития военных отношений с Россией высоким.