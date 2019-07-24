Военных ВВО привели в повышенную готовность

Сводные отряды ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа (ВВО) из-за паводка в Амурской области были приведены в повышенную готовность. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет об общевоинсковой армии, размещенной на территории ЕАО, а также в Хабаровском крае и в Амурской области.

«Решение связано с резким ухудшением паводковой обстановки в Приамурье», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в воинских частях числится свыше 400 военных и примерно 50 единиц техники. ВС готовы оказаться помощь пострадавшим от стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что более 50 дворов, участков дорог и домов в Краснодаре и на Кубани оказались под водой.