Nation Interest: США больше не нужен Ближний Восток

Обозреватель The Nation Interest Джордж Сиэй утверждает, что эффективность внешней политики США зависит от того, как они взаимодействуют с Китаем, Индией, Россией, Евросоюзом и другими важными глобальными игроками, но не с Ближним Востоком.

Отмечается, что с 1979 года американские интересы в этом регионе были связаны с энергетикой и сдерживанием Ирана, предполагающим поддержку Израиля. Однако в настоящее время ситуация изменилась: США больше не нужны нефть и газ с Ближнего Востока. Американская сторона по-прежнему стремится к стабильности в регионе, но она также касается Саудовской Аравии, Иордании, Египта, ОАЭ и других государств. По мнению автора, США следует рассматривать Израиль как независимое и могущественное государство. Приверженность этому союзнику должна остаться неизменной, но нужно дать ему возможность занять более прочную и независимую позицию в мире.

Что касается Ирана, усилия Вашингтона по его сдерживанию должны продолжаться, а американские военные базы на Ближнем Востоке должны быть сохранены. Однако США потратили на противодействие Тегерану достаточно денег и пожертвовали тысячами жизней американских военных, а ситуация в регионе не стала лучше. Поэтому Вашингтону нужен новый подход. Автор предлагает ограничить или прекратить оказывать помощь национальным государствам в регионе и сделать их роль на Ближнем Востоке более значительной.