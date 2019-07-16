Видео полета Ту-160 над Балтикой появилось в Сети

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Министерство обороны выложило на своем сайте видео с двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160, которые пролетели над Балтикой.

До этого стало известно о том, что Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Причем на некоторых участках маршрута российские ракетоносцы сопровождали скандинавские истребители.

На видеозаписи показывается ракетоносец, снятый с различных ракурсов.

Причем на кадрах видно, как Ту-160 сопровождает другой самолет.

Ранее сообщалось, что в течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран.