Видео полета Ту-160 над Балтикой появилось в Сети
Министерство обороны выложило на своем сайте видео с двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160, которые пролетели над Балтикой.
До этого стало известно о том, что Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Причем на некоторых участках маршрута российские ракетоносцы сопровождали скандинавские истребители.
На видеозаписи показывается ракетоносец, снятый с различных ракурсов.
Причем на кадрах видно, как Ту-160 сопровождает другой самолет.
Ранее сообщалось, что в течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран.