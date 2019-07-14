«Последний шанс»: НАТО о спасении Россией ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг завил, что именно у российской стороны есть последний шанс, чтобы спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

Столтенберг напомнил, что американская сторона вышла из договора, но российская сторона несет ответственность за сохранение соглашения, так как «на кону стоит безопасность Европы».

Он призвал Россию воспользоваться «последним шансом», иначе страна понесет ответственность в полной мере за истечение договора.

«Следствие чего мир станет менее стабильным для нас всех», — заключил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Евросоюз призывает Россию сохранить ДРСМД.