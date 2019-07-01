Чем обернулся для Запада отказ продавать РФ «Мистрали», узнали СМИ

Россия не проиграла из-за отказа Запада продавать ей вертолетоносцы «Мистраль», пишет китайское издание Sohu.

По мнению СМИ, напротив, Москва в связи с этим может укрепить свои связи с Китаем.

РФ приняла решение строить корабли самостоятельно. По данным издания, РФ может воспользоваться китайской газовой турбиной UTG-25000, которой комплектуются эсминцы КНР.

Отмечается, что первые два таких корабля должны появиться у РФ до 2027 года.

В 2011 году Россия заказала у Франции два десантных корабля типа «Мистраль». Однако после введения санкций в 2014 году Франция отказалась выполнять свои обязательства перед российской стороной по контракту.