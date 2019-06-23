Израиль пообещал честно рассмотреть «сделку века» Трампа

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «открыто и честно» рассмотрит американскую «сделку века». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Нетаньяху, Израиль не будет поступать как Палестина, отвергая «сделку века» до обнародования.

«Мы выслушаем американское предложение, выслушаем его честно и открыто», — сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что не понимает палестинскую сторону, которая наотрез отвергла сделку. По его мнению, такая позиция не даст «продвинуться вперед».

Отмечается, что план ближневосточного урегулирования, известный как «сделка века», будет осуждаться в Бахрейне на конференции «От мира — к процветанию». План разработан зятем и советником Трампа по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером.

Ранее сообщалось, что США вложат в «сделку века» $50 млрд.