Трамп утвердил удары по Ирану, но затем передумал, пишет NY Times

Американский лидер Дональд Трамп сначала одобрил удары военных США по иранской стороне в отместку за сбитого беспилотника, но вскоре передумал. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным источников, президент США первоначально одобрил атаки на несколько иранских целей, таких как радиолокационные и ракетные батареи. Но операцию через некоторое время отменили.

По словам источника, самолеты уже находились в воздухе, а корабли на позициях. Они были готовы ударить по Ирану, но Трамп в последний момент передумал.

Неизвестно отменил ли Трамп военные действия против иранской стороны из-за возможных забастовок и митингов или из-за новой стратегии.

Ранее Трамп рассказал о возможном ответном ударе США по Ирану.

20 июня иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике. По их словам, беспилотник США нарушил воздушную границу страны.