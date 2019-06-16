National Interest оценил шансы истребителя F-15C против российского Су-57

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Американскому истребителю F-15C Eagle необходима серьезная модернизация для того, чтобы он мог противостоять современным российским истребителям пятого поколения Су-57. Об этом сообщает The National Interest.

Как отмечается, сейчас F-15C составляет половину от всех истребителей в ВВС США, однако в скором времени его могут списать из-за возраста.

При этом Су-57, согласно изданию, превосходит многие истребители по маневренности и вооружению.

Кроме того, подчеркивается, что у вооруженных сил США есть план по уничтожению Су-57, а именно — модуль Legion, который мог бы помочь в обнаружении российского истребителя, чтобы потом нанести по нему удар.

Однако, согласно изданию, после первого удара Су-57 выживет, и после этого преимущество будет у него. В связи с этим F-15C необходима установка новый вооружений.

Ранее National Interest усомнился в возможности России противостоять США в небе.