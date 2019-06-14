США разрешат использовать аэродром на Галапагосах

Reuters

Власти Эквадора разрешили военным структурам США использовать аэропорт Сан-Кристобаль на Галапагосских островах. Об этом сообщает The Independent.

Министр обороны Эквадора Освальдо Харрин подтвердил эту информацию.

В рамках соглашения Пентагон будет использовать аэропорт в целях борьбы с наркотрафиком.

Власти Южной Африки назвали подобное соглашение неконституционным.

Ранее сообщалось, что ядерный бомбардировщик B-52 испытал гиперзвуковую ракету в США