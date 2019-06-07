В МИД допустили увеличение числа военных специалистов РФ в Венесуэле

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Глава латиноамериканского департамента российского МИДа Александр Щетинин сообщил, что Россия допускает возможность увеличения численности своих военных специалистов в Венесуэле, если в этом возникнет необходимость, передает ТАСС.

Данное заявление Щетинин сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Дипломат напомнил, что Россия связана с Венесуэлой контрактами по техническому обслуживанию «того, что было поставлено Венесуэле».

«Любые работы требуют определенного вовлечения людей — когда-то больше, когда-то меньше. Если потребуется больше, мы введем больше», — сказал Щетинин.

Также он анонсировал старт нового раунда переговоров между оппозицией и властями Венесуэлы, которые пройдут в норвежской столице Осло на следующей неделе.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что РФ якобы сообщила США о выводе «своих людей» из Венесуэлы. Позднее в Кремле это утверждение опровергли.