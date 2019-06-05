На данные о «перехвате» Су-35 самолета США отреагировали в Минобороны РФ
Минобороны России опровергло данные о небезопасном перехвате самолета США над Средиземноморьем. Об этом сообщает ТАСС.
До этого Соединенные Штаты пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35. Американская сторона заявила, что действовала согласно международного праву и не провоцировала российский истребитель.
Согласно заявлению Минобороны, российская сторона также не нарушала международные правила использования воздушного пространства.
Кроме того, в ведомстве добавили, что Россия не получала никаких претензий со стороны США.
Ранее сообщалось, что перехваченные НАТО российские истребители попали на фото.