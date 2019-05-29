США увеличат военное присутствие в Польше
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава и Вашингтон почти договорились о расширении военного присутствия США в республике. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, стороны уже договорились об увеличении присутствие войск США в Польше.
Он также добавил, что в настоящее время Вашингтон и Варшава обсуждают сроки прибытия американских военных.
Блащак подчеркнул, что первый этап данного процесса будет завершен во время визита президента Польши Анджея Дуды в США.
Ранее сообщалось, что Польша заменит постсоветскую технику на американские F-35.