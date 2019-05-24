США обвинили Иран в атаке на саудовские танкеры в водах ОАЭ

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Высокопоставленный чиновник Пентагона, вице-адмирал Майкл Гилди заявил, что Соединенные Штаты возложили на Иран ответственность за атаку на танкеры Саудовской Аравии в территориальных водах ОАЭ. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, Вашингтон обладает высокой степенью уверенности в том, что за диверсией стоят служащие иранского Корпуса Стражей Исламской революции.

Ранее МИД ОАЭ заявил, что четыре торговых корабля подверглись атаке в районе порта Фуджейры.

Позднее WSJ писала, что президент США Дональд Трамп отправит на Ближний Восток еще 3 тысячи солдат.