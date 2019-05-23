Госдеп припугнул Турцию «крайне негативными последствиями» из-за покупки С-400
Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила на брифинге, что Турцию ждут «крайне негативные последствия», если она не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает ТАСС.
Ортэгус подчеркнула, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с турецкими властями. Однако, напомнила представитель Госдепа, Турцию ждут «крайне негативные последствия», если она не откажется от покупки российских С-400.
Ортэгус не уточнила, какие именно последствия могут ожидать Турцию.
Ранее в НАТО высказались о ситуации вокруг покупки С-400 Турцией.