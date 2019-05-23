Госдеп припугнул Турцию «крайне негативными последствиями» из-за покупки С-400

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Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила на брифинге, что Турцию ждут «крайне негативные последствия», если она не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает ТАСС.

Ортэгус подчеркнула, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с турецкими властями. Однако, напомнила представитель Госдепа, Турцию ждут «крайне негативные последствия», если она не откажется от покупки российских С-400.

Ортэгус не уточнила, какие именно последствия могут ожидать Турцию.

Ранее в НАТО высказались о ситуации вокруг покупки С-400 Турцией.