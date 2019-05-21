США увеличивают количество боевых кораблей

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США планируют довести количество боевых кораблей американских ВМС до 355 штук, передает ТАСС.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

По его словам, президент США Дональд Трамп предложил программу развития ВМС, которая является самой крупной за последние 20 лет.

Он также добавил, что Трамп призвал к созданию флота более чем из 350 кораблей.

При этом на конец 2018 год в составе ВМС США было 284 боевых корабля.

Ранее СМИ сообщили, что США обновят эсминцы с оглядкой на Россию и Китай.