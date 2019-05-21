США увеличивают количество боевых кораблей
США планируют довести количество боевых кораблей американских ВМС до 355 штук, передает ТАСС.
Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.
По его словам, президент США Дональд Трамп предложил программу развития ВМС, которая является самой крупной за последние 20 лет.
Он также добавил, что Трамп призвал к созданию флота более чем из 350 кораблей.
При этом на конец 2018 год в составе ВМС США было 284 боевых корабля.
Ранее СМИ сообщили, что США обновят эсминцы с оглядкой на Россию и Китай.