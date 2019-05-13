Путин осмотрел военную технику в Казани

Президент России Владимир Путин осмотрел в Татарстане модернизированные самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22 и новый вертолет Ми-38Т. Об этом сообщает ТАСС.

До это стало известно, что Путин прибыл в Казань с рабочей поездкой. Он должен провести ряд совещаний по военной тематике и посетить авиационный завод.

Как отмечается, российский лидер поднялся на борт Ми-38Т и ознакомился с его характеристиками. Кроме того, главе государства представили в отдельном ангаре самолет Ту-214.

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