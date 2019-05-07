О панике в вермахте при освобождении Севастополя рассказали в Минобороны

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-й годовщине освобождения Севастополя от нацистских войск, передает РИА «Новости».

Агентство обратило внимание на показания немецкого штабного врача Рудольфа Руттенштейнера, который рассказывает о победном штурме бойцами Красной Армии Сапун-горы.

«Русские взломали немецкую оборону, уничтожили значительную часть оборонявшихся... Все, что мне оставалось — это пересилить в себе страх и сдаться русским в плен», — писал Руттенштейнер.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, также Минобороны впервые опубликовало снимки освобожденного Севастополя.

Ранее сообщалось, что 10 мая в Москве на Поклонной горе будет запущен салют в честь 75-й годовщины освобождения Севастополя от нацистских войск.